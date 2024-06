Anouk Aimée ist tot. Die französische Schauspielerin starb am Dienstag (18. Juni 2024) in ihrer Geburtsstadt Paris. Sie wurde 92 Jahre alt. Aimées Tochter Manuela Papatakis gab den Tod ihrer Mutter über Instagram bekannt. "Zusammen mit meiner Tochter Galaad und meiner Enkelin Mila müssen wir in tiefer Trauer mitteilen, dass meine Mutter Anouk Aimée von uns gegangen ist", schrieb sie. "Ich war ganz nah bei ihr, als sie heute Morgen in ihrem Haus in Paris verstarb", ergänzte die trauernde Tochter. Zu dem Text teilte sie ein altes Schwarz-Weiß-Bild ihrer Mutter.