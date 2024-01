Höhen und Tiefen

Seine aufstrebende Karriere wäre jedoch fast an seiner Alkoholsucht gescheitert. "Ich habe mich zu Tode getrunken", erklärt er sachlich. Eines Tages habe er jedoch eine Stimme in seinem Kopf gehört, die zu ihm sagte: "Du kannst anfangen zu leben." Das habe er sich zu Herzen genommen und sich Hilfe gesucht. "Das war vor 48 Jahren." Insgesamt blickt er positiv zurück: "Ich habe einfach Glück. Ich habe Höhen und Tiefen und Depressionen und Verzweiflung und Wut und all das Zeug durchgemacht, aber in den letzten Jahren habe ich nach und nach gedacht: 'Nun, ich bin immer noch hier.'"