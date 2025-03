Kühnemanns langjährige Freundin und Weggefährtin Carolin Reiber (84) hatte sie erst vor wenigen Tagen noch gesehen. "Wir sind durch dick und dünn gegangen", zitiert die Zeitung die Moderatorin. Laut dem Bericht soll Kühnemann ihren 80. Geburtstag am 22. Februar noch gemeinsam mit Freunden im schweizerischen St. Moritz gefeiert haben. Die genaue Todesursache der TV-Ärztin ist bislang nicht bekannt.

Antje-Katrin Kühnemann ist tot . Wie die "tz" berichtet , starb die berühmte Moderatorin und TV-Ärztin nur wenige Tage nach ihrem 80. Geburtstag in ihrem Haus am Tegernsee.

1971 promovierte Kühnemann und arbeitete später in verschiedenen Kliniken. Von 1979 bis 2018 war sie ärztliche Leiterin eines Sanatoriums am Tegernsee.

2010 gab die Ärztin bekannt, dass sie an Brustkrebs erkrankt sei und sich nach einer Operation eine Chemotherapie unterziehe. Im Oktober 2024 machte sie in der "Abendzeitung" bekannt , dass sie über 40 Operationen hinter sich habe und dadurch körperlich geschwächt sei. "Ich habe keine Angst vor dem Tod und sehne ihn herbei", sagte sie im selben Interview.

Patrick Lindner trauert um Antje-Katrin Kühnemann

Zu den ersten, die auf den Tod von Antje-Katrin Kühnemann reagierten, gehörte Patrick Lindner (64). Der Musiker teilte ein gemeinsames Foto mit der TV-Ärztin auf seinem Instagram-Account und schrieb: "Mit dieser traurigen Nachricht bin ich heute aufgewacht, unsere liebe Freundin Antje Katrin plötzlich und unerwartet verstorben."

"So viele großartige Momente in all den Jahren, die wir mit dir erleben durften. Unsere Herzen sind voller Trauer", fügte er hinzu.