Armie Hammer: Schauspieler beim Drogenkonsum erwischt?

Auf den Screenshots sieht man den "Call Me By Your Name"-Schauspieler eindeutig mit einem Bier hinterm Steuer sitzen. Weitere Bilder zeigen Armie Hammer, wie er eine weiße kristallartige Substanz von der Hand eines Freundes leckt. Eine Quelle meinte gegenüber "Daily Mail", dass Hammer zwar immer schon gerne Drogen genommen und Alkohol getrunken haben soll, aber nicht in diesem Ausmaß.

Hammers Ex-Frau Elizabeth Chambers soll, einer weiteren Quelle zufolge, schockiert über die bizarren Vorwürfe sein. "Armie hatte eine Seite, die sie nicht kannte. Entweder war sie immer da und er hat sie versteckt, oder irgendetwas ist mit ihm passiert, das ihn komplett verändert hat", wird der/die InsiderIn von "Daily Mail" zitiert.