Zum achten Mal hat in Wien die internationale Klimaschutzkonferenz Austrian World Summit stattgefunden. Als Gastgeber der diesjährigen Veranstaltung am 20. Juni, die unter dem Motto "Be Useful: Tools for a Healthy Planet" (auf Deutsch: "Sei nützlich: Werkzeuge für einen gesunden Planeten") stand, fungierte einmal mehr die "Steirische Eiche" Arnold Schwarzenegger (76). Bei dem Event traf er auf die ehemalige "Germany's next Topmodel"-Siegerin Barbara Meier (37), die ebenfalls in offizieller Funktion an dem Event teilnahm.