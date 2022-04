Arnold Schwarzenegger erhält Co-Stars für Netflix-Serie

Hollywood-Star Arnold Schwarzenegger (74) erhält für seine geplante Spionage-Serie beim Streamingdienst Netflix Verstärkung durch zahlreiche Co-Stars. Zu der noch titellosen Serie stoßen unter anderem Gabriel Luna (39, "Terminator: Dark Fate"), Travis Van Winkle (39, "Transformers") und Jay Baruchel (40, "The Kindness of Strangers") dazu, wie die Branchenblätter "Deadline.com" und "Variety" am 21. April berichteten.