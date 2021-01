Video-Beweis: Schwarzenegger ließ sich gegen Corona impfen

Der kalifornische Ex-Gouverneur Arnold Schwarzenegger (73) hat sich die Corona-Schutzimpfung verabreichen lassen. Arnie veröffentlichte am 20. Jänner auf Social-Media-Kanälen wie Twitter und Instagram ein Video, in dem zu sehen ist, wie er sich in einem Auto in einer Impfstraße sitzend eine Injektion geben lässt.

Da er, abgesehen von der Schutzmaske, noch mit einer Brille maskiert war, dürfte ihn die impfende Ärztin nicht gleich erkannt haben. Das änderte sich sofort, nachdem er in seinem ganz speziellen Steirisch-Englisch einen Satz sagte und obendrein die Brille abnahm.