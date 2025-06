Überraschung für Frühaufsteher im Wiener Nahverkehr: Am 3. Juni 2025 um Punkt 6 Uhr ertönte über die Lautsprecher in Bussen, Bahnen und an Haltestellen eine berühmte Stimme. "Hier spricht Arnold Schwarzenegger", war zu hören. "Danke für euren Einsatz für einen gesunden Planeten". Der in Österreich geborene Hollywoodstar lobte die Pendler als "wahre Klimaheldinnen und -helden". Als Nutzer öffentlicher Verkehrsmittel tragen sie schließlich zum Schutz der Umwelt bei. Arnold Schwarzenegger (77) weilt anlässlich des "Austrian World Summit 2025" in Wien. Seit 2017 lädt der Ex-Gouverneur Kaliforniens jährlich zum Klimagipfel in die Hauptstadt seines Geburtslandes.

Feuerwehrleute und Politiker auf dem Podium In diesem Jahr steht alles unter dem zum "Terminator"-Star passenden Motto "Unite in Action" - gefeiert werden Einsatzkräfte, die an vorderster Front gegen die Folgen des Klimawandels kämpfen. Am Dienstag nehmen unter anderem Feuerwehrleute auf dem Podium Platz. Prominente Gäste kommen dieses Jahr natürlich auch in die Wiener Hofburg, wenn auch teilweise nur virtuell zugeschaltet. So hat Arnold Schwarzenegger unter anderem UN-Generalsekretär António Guterres (76) und EU-Klimakommissar Wopke Hoekstra (49) eingeladen. Der Superstar unterhält sich zudem mit dem ehemaligen britischen Premierminister Tony Blair (72) und dem österreichischen Ex-Tennisspieler Dominic Thiem (31). Die deutsche Band The BossHoss wird auf dem Summit ihren neuen Song "I'll Be Back" erstmals live performen. Sämtliche Einnahmen aus der Single fließen direkt in die Schwarzenegger Climate Initiative. Der "Terminator"-Star steuert nicht nur seinen ikonischen Satz bei, sondern steht auch hinter der Botschaft des Songs: globale Verantwortung und der Glaube daran, dass Veränderung möglich ist.

Schwarzenegger im Kanzleramt und in seiner Heimat Am 2. Mai 2025 hatte Bundeskanzler Christian Stocker (65) Arnold Schwarzenegger im Kanzleramt empfangen. "Der 'Austrian World Summit' ist ein leuchtendes Beispiel für Engagement im Kampf gegen den Klimawandel. Ihre Leidenschaft und Ihr Einsatz inspiriert uns alle", erklärte Stocker. Den Trip nach Österreich nutzte Schwarzenegger auch für einen Abstecher in seine steirische Heimatstadt Thal. In kurzen Hosen ruderte er am Samstag über den Thalersee. Anschließend eröffnete er eine neue Terrasse im See-Restaurant. In Rohrbach-Steinberg nahe Graz schaute Arnold Schwarzenegger mit dem Fahrrad bei der Freiwilligen Feuerwehr vorbei. Die gehört schließlich auch zu den Helden, die bei dem "Austrian World Summit 2025" gefeiert werden.