Nach OP am Ellenbogen: Arnold Schwarzenegger mit Gips gesichtet

Arnold Schwarzenegger (76) muss eine kurze Trainingspause einlegen. Laut "TMZ" wurde der Hollywood-Star und Bodybuilder letzte Woche am Arm operiert. Er soll an einem Nervenschaden am Ellenbogen gelitten haben. Die Promi-News-Seite zeigt ein Video, auf dem der "Terminator"-Star über einen Parkplatz zu seinem Büro in Los Angeles geht, der rechte Arm mit einer Bandage dick verbunden. Dazu trug er knielange Kompressionsstrümpfe.

Die Operation am Ellenbogen schien reibungslos verlaufen zu sein. Bei einer Herz-OP im Jahr 2018 war dies anders. In einem Video berichtete Schwarzenegger kürzlich von seiner schwierigen Genesung nach diesem Eingriff. Eigentlich handelte es sich um eine minimalinvasive Operation wenige Monate vor dem Drehbeginn zu "Terminator 6".