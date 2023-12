Arnold Schwarzenegger (76) verbreitet Weihnachtsstimmung in Los Angeles. Im Rahmen einer Charity-Aktion im Stadtteil Boyle Heights verteilten freiwillige Helfer in einem Jugendzentrum Tausende Spielzeuge für bedürftige Kinder. Unter ihnen war auch der Hollywood-Star. In einem Video, das Schwarzenegger in den sozialen Medien teilte, erklärte er, wie er dazu inspiriert wurde, sich für andere zu engagieren: Als er Ende der 1960er Jahre gerade in die USA gezogen war, hätten ihn damals die Menschen aus seinem Fitnessstudio aufgefangen.