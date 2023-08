Arnold Schwarzenegger (76) hat in seinem neuesten Instagram-Post ausführlich über seine Lese- und Schreibschwäche gesprochen. Die Hollywood-Legende leidet an Legasthenie und wurde deswegen in der Schule sogar körperlich gezüchtigt. "Ich könnte euch sagen, dass ich in allem fantastisch bin, aber das wäre eine Lüge", startet der "Terminator" seinen langen Post. Gerade habe er die Aufnahmen zu seinem Hörbuch "Be useful" abgeschlossen, das am 10. Oktober auf den Markt kommt.