"Ich komme Tag und Nacht"

"Das gibt es nicht, dass Arnold Schwarzenegger damit durchgekommen ist, als er das in einem Interview sagte", beginnt der TikToker seinen Clip.

Das Video zeigt einen Interview-Ausschnitt von Arnie, in dem er seine Trainingseinheiten mit einem Samenerguss gleichsetzt. "Ich habe im Fitnessstudio das Gefühl zu kommen. Ich fühle mich, als würde ich Zuhause kommen. Ich habe das Gefühl Backstage zu kommen. (...) Wenn ich pumpe oder wenn ich vor 5000 Menschen posiere, dann fühle ich genauso", so der "Terminator" in dem Clip.

"Also komme ich Tag und Nacht. Das ist unglaublich, oder? Also wisst ihr, ich bin im Himmel", fasste der damals 30-Jährige grinsend zusammen.