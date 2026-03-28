Arnold Schwarzenegger (78) unterstützt seinen Sohn Joseph Baena (28) beim Training für dessen Bodybuilding-Debüt bei einem Wettkampf in Colorado am 28. März. Der "Terminator" trainierte mit seinem Sohn im Gold's Gym in Venice, Kalifornien, wie Instagram-Beiträge Baenas zeigen.

In einer Bilderserie ist zu sehen, wie Schwarzenegger neben seinem Sohn steht und ihm Tipps gibt, während Baena Gewichte stemmt. "Schock die Muskeln", zitiert Baena seinen berühmten Vater, der das legendäre Mantra in seiner aktiven Zeit als Bodybuilder nutzte. Nun will Baena in Schwarzeneggers Fußstapfen treten. Der ehemalige Gouverneur von Kalifornien und Hollywood-Actionstar ist siebenfacher Mr. Olympia und einer der berühmtesten Bodybuilder der Geschichte.