Arnold Schwarzenegger: "Ich bin Made in America"

Der Terminator in Stars and Stripes

In einem vielbeachteten Social-Media-Post präsentierte sich der Hollywood-Terminator von oben bis unten in die "Stars and Stripes" der amerikanischen Flagge gewandet, Hand in Hand mit einem lebensgroßen und brüllenden Bären aus Bronze. Dazu kommentierte er: "Fröhlichen 4. Juli! Ich bin in Österreich geboren, aber ich bin Made in America. Betrachtet das als offiziellen Reminder: Lege das Handy weg, schalte die sozialen Medien aus, gehe nach draußen, grille und verbringe Zeit mit Freunden und Familie."