Arnold Schwarzenegger: Weihnachten mit der Ex-Frau

Denn der Hintergrund dieser harmonischen Weihnachtsszene ist alles andere als friedlich. 2011 zerbrach die Ehe des Paares, das sich 1986 das Jawort gegeben hatte. Damals kam heraus, dass Schwarzenegger eine Affäre mit seiner Haushälterin Mildred Baena (64) gehabt hatte. Schlimmer noch: Der Actionstar hatte mit ihr einen Sohn gezeugt - Joseph Baena, heute 28 Jahre alt.

Es ist ein Bild, das vor wenigen Jahren noch undenkbar schien: Arnold Schwarzenegger (78) und seine Ex-Frau Maria Shriver (70) strahlen gemeinsam in die Kamera, dazwischen ihre Tochter Katherine (36). Die veröffentlichte auf Instagram einen Einblick in die Weihnachtszeit in ihrer Familie - und bewies damit, dass selbst tiefe Wunden heilen können.

Shriver suchte Hilfe bei Therapeuten und Schamanen

Für Shriver brach damals eine Welt zusammen. Die Nichte von John F. Kennedy (1917-1963) suchte nach dem Skandal Trost auf verschiedenen Wegen: bei Therapeuten, in einem Kloster und sogar bei Schamanen, wie Medienberichte festhielten. Obwohl sich das Paar bereits 2011 trennte, wurde die Scheidung erst zehn Jahre später offiziell vollzogen.

In seiner Netflix-Dokumentation "Arnold" aus dem Jahr 2023 erinnerte sich Schwarzenegger an den Moment, als die Wahrheit ans Licht kam. Bei einer Paartherapie habe die Beraterin gesagt, Shriver wolle etwas Konkretes wissen - ob er der Vater von Joseph sei. "Ich dachte, mein Herz bleibt stehen", gestand der frühere Gouverneur von Kalifornien. "Und dann sagte ich die Wahrheit."

Heute, 14 Jahre später, zeigen die Weihnachtsfotos ein anderes Bild. Auf Katherines Instagram-Karussell ist Shriver elegant in einem goldfarbenen Tweed-Blazer zu sehen, während ihr Ex-Mann ein schwarzes Hemd mit Jacke trägt. Weitere Aufnahmen zeigen Shriver, wie sie ihre Enkelkinder bei einer Weihnachtsaufführung begleitet, und Schwarzenegger bei einem Ausflug mit einem seiner Enkel zu einem Stall.