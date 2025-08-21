In "The Bikeriders" mimte Austin Butler (34) den beinharten Biker. Doch vor den Dreharbeiten fürchtete er um sein Leben, gab der "Elvis"-Mime jetzt in einem großen Interview zu seinem neuen Film "Caught Stealing" in der amerikanischen "Men's Health" zu. Er wäre beinahe gestorben, bevor er das Drama über einen Motorradclub in Chicago drehen konnte. Zumindest kam es dem Golden-Globe-Gewinner so vor.

Während eines Fluges sei er vorübergehend erblindet, erzählte der gefeierte Schauspieler dem Männermagazin. Kurz vor der Landung hätte ihn ein schrecklicher Migräneanfall "aus dem Schlaf gerissen". "Es fühlte sich an, als würde mir das Leben aus dem Körper gesaugt", erinnerte sich Butler noch gut an den Verlust seines Sehvermögens. Für mehrere Minuten sei er blind gewesen. "Ich verspürte plötzlich ein überwältigendes Gefühl und dachte tatsächlich, ich würde sterben."