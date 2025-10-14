US-Schauspieler Alec Baldwin (67) ist am Montag in East Hampton mit seinem Auto gegen einen Baum gefahren . Das berichtet unter anderem "ABC News" unter Berufung auf die Polizei. Bilder von dem Unfall, die die "New York Post" veröffentlichte , zeigen die verbeulte Vorderseite des Wagens. Baldwin selbst sei nichts passiert, heißt es. Auch sein Bruder Stephen Baldwin (59) ist offenbar in dem Auto gesessen. Die beiden waren Berichten zufolge wegen des Hamptons International Film Festival in der Gegend, das am 5. Oktober begann und am 13. Oktober endete.

Das verrät Alec Baldwin selbst über seinen Autounfall

Dass es Alec Baldwin nach seinem Unfall gut geht, zeigt der 67-Jährige auch auf Instagram, wo er sich inzwischen zu Wort meldete. Er berichtet dort selbst über den Vorfall. "Ich möchte nur eine kurze Nachricht teilen", begann er sein Video. "Ich habe heute Morgen so viele Anfragen zu meinem Auto bekommen - ich hatte einen Autounfall. Mir geht es gut."

Sein Bruder Stephen sei zu Besuch gewesen, fügte er hinzu und erzählte weiter, dass sie das Wochenende beim Filmfestival verbracht hätten. Über den Unfall verriet er dann, dass ihm ein "Müllwagen von der Größe eines Wals" auf der Straße den Weg abgeschnitten habe. Er musste ausweichen und sei an dem Baum gelandet: "Ich bin gegen einen großen, dicken Baum gefahren. Und habe mein Auto - das Auto meiner Frau - zerlegt. Ich habe das Auto meiner Frau zu Schrott gefahren. Das tut mir leid. Aber es ist alles in Ordnung, mir und meinem Bruder geht es gut."

Alec Baldwin beendete seine Nachricht mit einem Dank an die Polizei und erklärte, dass er nun nach Los Angeles zu seiner Familie reise. Eine Liebeserklärung an seine Frau Hilaria (41) fügte der Schauspieler ebenfalls hinzu. "Hilaria, ich liebe dich über alles", sagte er. "Ich bin sehr stolz auf dich."