"Bachelorette" 2021: Maxime Herbord wird im Sommer Rosen verteilen

Nun hofft die Kommunikationsdesignerin den "Richtigen" zu finden. Auch auf Instagram hat die 26-Jährige bereits Erfolg: 118.000 Menschen folgen Maxime, die sich selbst als Content Creator bezeichnen würde.

Über ihre Stärken sagt sie: "Ich bin jetzt keine Sexgranate, also nicht so sexy wie die anderen Kandidatinnen, aber dafür bring ich ganz viel Humor und Sympathie mit." Sie sei momentan sehr glücklich, was für sie die beste Voraussetzung sei, bei der "Bachelorette" mitzumachen.