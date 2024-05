Darum geht's im neuen "Bad Boys"-Film

Mit "Bad Boys: Ride Or Die" ist Will Smith nun ab 5. Juni in unseren Kinos zu sehen;es ist sein erster großer Film nach dem Ohrfeigenskandal. Der erste "Bad Boys"-Film erschien bereits 1995, 2003 kam "Bad Boys II" heraus, "Bad Boys For Life" dann 2020.

In dem neuen Film untersuchen Mike Lowrey (Will Smith) und Marcus Burnett (Martin Lawrence) offenbar einen Korruptionsskandal innerhalb der Polizei von Miami. Der verstorbene Captain Howard wird beschuldigt, darin verwickelt zu sein. Mike und Marcus sind sich sicher, dass ihrem ehemaligen Vorgesetzten etwas angehängt wurde. In einer vor seinem Tod aufgenommenen Nachricht bittet Howard die beiden, seinen Namen reinzuwaschen. Schon bald werden sie aber selbst gejagt.