Barbara Schöneberger lacht gerne. So gerne, dass sie bei der ersten Staffel von "LOL - Last One Laughing" ausgerechnet als erster Promi gehen musste. Bei der Amazon-Serie ist Lachen streng verboten. Auch, wenn "LOL" für Schöneberger erfolglos lief: Auf der Bühne ist die Entertainerin dafür umso erfolgreicher. Am Dienstag (5. März) feiert sie nun ihren 50. Geburtstag.