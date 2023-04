Bekannt als Dame Edna: Sorge um Komiker Barry Humphries

Große Sorge um den australischen Komiker und Entertainer Barry Humphries (89). Nach Komplikationen während einer Hüft-Operation soll Humphries sich laut "The Sydney Morning Herald" in der St. Vincent Klinik in Sydney befinden. Seine Familie und Freunde würden an seinem Bett wachen. Bekannt wurde Humphries vor allem dank seiner Kunstfigur Dame Edna Everage.

Als Dragqueen moderierte Humphries vor allem in den 80er- und 90er-Jahren zahlreiche TV-Sendungen in seiner Heimat Australien, aber auch in Großbritannien. Auch in der Kultserie "Ally McBeal" oder in der Comedyshow "RTL Samstag Nacht" hatte der Komiker als Dame Edna mit den typischen lila Haaren und der übergroßen, skurrilen Brille Gastauftritte.