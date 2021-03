"Batwoman"-Neubesetzung: Ruby Rose wäre zurückgekehrt

Am 22. März wurde bekanntgegeben, dass Wallis Day als Kate Kane in "Batwoman" gecastet wurde. Zuvor wurde die Figur von "Orange is the New Black“-Darstellerin Ruby Rose verkörpert. Am 9. März sprach die australische Schauspielerin mit "Comicbookmovie" über ihre mögliche Rückkehr zur Serie.

"Ich habe inzwischen andere Rollen angenommen und schon drei neue Filme gedreht. Ich glaube nicht, dass es der Serie dienlich wäre, wenn Kate Kane wieder auftauchen würde, aber wenn sie (Der Sender CW) mich wieder haben wollen, würde ich gerne zurückkehren“, so Rose.