Die erste Staffel von "The Family Stallone" startete am 14. Juli 2023 auf Paramount+, die zweite folgte im Februar 2024. Die Reality-Show soll Zuschauenden "Platz am Tisch einer der berühmtesten Familien Hollywoods" bieten, hieß es zum Start in einer Mitteilung. Denn die Serie zeigt den luxuriösen Alltag von Hollywood-Star Sylvester Stallone (77), Ehefrau Jennifer Flavon (55) und den drei Töchtern Sistine (25), Sophia (27) und Scarlet (21).

Diese Mitglieder einer TV-Familie waren ebenfalls schon vor der eigenen Reality-Serie bekannt: Die Osbournes ließen sich von 2002 bis 2005 von ihrer MTV-Show "Die Osbournes" begleiten. Rockmusiker Ozzy Osbourne (75), Frau Sharon (71) und die Kinder Kelly (39) und Jack (38) waren Teil der Show, in der auch Alkohol- und Drogenprobleme einzelner Familienmitglieder thematisiert wurden. Rückblickend sagte Ozzy Osbourne bei SiriusXM: "Ich weiß nicht, wie die Kardashians das so lange schaffen. Am Ende hat es uns alle verrückt gemacht."