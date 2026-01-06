Mit "Das Turiner Pferd" verabschiedete sich Tarr 2011 vom Filmemachen. Das düstere Drama über einen Kutscher und seine Tochter gewann den Silbernen Bären der Berlinale. Statt sich zur Ruhe zu setzen, widmete sich Tarr der nächsten Generation. Er rief die Filmschule "film.factory" ins Leben, an der unter anderem Tilda Swinton und Juliette Binoche als Gastdozenten auftraten.