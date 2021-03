Disney-Star Bella Thorne ist verlobt

Auf Instagram teilte der 27-Jährige Fotos von sich und Bella Thorne mit der Unterschrift "Sie hat Ja gesagt". Die Schauspielerin präsentiert darauf gut sichtbar ihren Verlobungsring in Tropfenform.

In seinen Instagram-Storys verriet Mascolo den Fans, wie er den Antrag machte: "Ich habe den Liebesbrief auf die Rückseite ihres Skriptes unseres Filmes geschrieben. (...) Überraschung!" Thorne und Mascolo drehen derzeit gemeinsam den Film "Time Is Up".

Seit 2019 sind die beiden offiziell ein Paar.