Ben Affleck: Ana de Armas soll sich von ihm getrennt haben

Wie eine Quelle gegenüber "People" berichtet, habe Ana den Schlussstrich gezogen: "Ben datet Ana nicht mehr. Sie hat es beendet. Ihre Beziehung war kompliziert. Ana will nicht in Los Angeles bleiben und Ben muss das natürlich wegen seinen Kindern, die in Los Angeles leben", so der/die InsiderIn.

Aufgrund dessen soll die Beziehung freundschaftlich beendet worden sein. Eine weitere Quelle fügte hinzu: "Sie stehen an verschiedenen Punkten in ihren Leben; da ist tief empfundene Liebe und Respekt. Ben will weiterhin an sich selbst arbeiten. (...) Sie sind beide glücklich, wo sie sich gerade in ihren Leben befinden."