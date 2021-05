Nach Ablehnung auf Dating-App: Ben Affleck meldet sich auf Instagram

Ben Affleck auf Dating-App: Frau vermutete Fälschung

So ging es auch TikTok-Userin Nivine Jay, die ein Video veröffentlichte, das ihr sichtlich peinlich war: Die junge Frau hatte ein Match mit dem "Batman"-Darsteller auf Raya gelöscht, der kurz darauf in ihre Instagram-Nachrichten rutschte. Der 48-Jährige schickte ihr ein Video, in dem er seine Identität bestätigen wollte: "Nivine, warum hast du mich abgelehnt? Ich bin's!"

Ben Affleck spielte wohl weniger seine Promi-Karte aus. Dem Oscar-Gewinner schien es tatsächlich ein Anliegen gewesen zu sein, mit Nivine Kontakt aufzunehmen. Der Schauspieler hatte da wohl schon eine Vermutung, dass sein Dating-Profil nicht ernst genommen werden würde.