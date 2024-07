Gemeinsam Villa wieder verkauft

Wie das Magazin "People" Mitte Juni berichtete, soll Affleck während einer Abwesenheit seiner Ehefrau seine persönlichen Habseligkeiten aus der zuvor gemeinsam bewohnten Villa in Beverly Hills ausgeräumt haben und sich als vorläufige Bleibe eine Mietwohnung in Brentwood, einem exklusiven Stadtteil von Los Angeles, gesucht haben. Wenig später wurde bekannt, dass das Paar das erst im Mai 2023 bezogene Anwesen in Beverly Hills zum Verkauf angeboten habe.

Weitere Indizien für eine mögliche baldige Trennung ergaben sich aus der Tatsache, dass Affleck und Lopez ihren zweiten Hochzeitstag am 16. Juli getrennt voneinander verbrachten. Auch auf Jennifer Lopez' Party zu ihrem 55. Geburtstag am 24. Juli ließ sich ihr Gatte offensichtlich nicht blicken.