Rollen als Kapitän und König

Der im englischen Manchester geborene Schauspieler besuchte nach dem College die Manchester Polytechnic School of Drama und absolvierte dort bis 1970 ein Theater-Studium. 1973 bekam er seine erste TV-Rolle, ein Jahr später folgte sein Debüt auf der Theaterbühne im Londoner West End. Im Fernsehen erlebte er 1982 mit der Serie "Boys from the Blackstuff" seinen Durchbruch. In der Dramaserie mit fünf Folgen spielte er Yosser Hughes, der mit seiner Arbeitslosigkeit in Liverpool zu kämpfen hat. Zu einer weiteren BBC-Produktion seiner Karriere gehört zum einen "Wölfe" (2015, im Original: "Wolf Hall"), eine Miniserie, in der er Anne Boleyns Onkel Thomas Howard, Duke of Norfolk, verkörperte. Zum anderen spielte er kürzlich laut BBC in der zweiten Staffel der Polizeiserie "The Responder" mit.

Ab Mitte der 1980er-Jahre war Hill auch in internationalen Filmproduktionen zu sehen. Bekanntheit erlangte er vor allem für seine Darstellung des Kapitäns Smith in der "Titanic"-Verfilmung (1997) von James Cameron (69). Zudem verkörperte er König Théoden im zweiten und dritten Teil von Peter Jacksons (62) Herr-der-Ringe-Trilogie ("Der Herr der Ringe: Die zwei Türme" und "Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs"). Die beiden Rollen brachten ihm einen Rekord ein: Er ist der einzige Schauspieler, der in zwei Filmen mitwirkte, die mit elf Oscars ausgezeichnet wurden.