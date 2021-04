Bill Kaulitz sorgt wegen eines Pelzmantels für Shitstorm

Bill Kaulitz sorgte während der gestrigen Folge von "Germany's Next Topmodel" für einen Mini-Shitstorm. Der 31-Jährige war als Gastjuror in der Show seiner Schwägerin Heidi Klum eingeladen und wählte wie immer ein gewagtes Outfit. Für den Pelzmantel, den viele für echt hielten, hagelte es noch während der Sendung heftige Kritik: "Bill, Pelz geht gar nicht", so eine Userin auf Twitter.

Bill stellte schon vor der Sendung auf Instagram klar, dass der Pelz nicht echt sei. Der "Tokio Hotel"-Sänger vermutete sicherlich schon, dass seine Outfit-Wahl einige Fans verärgern könnte. "Das ist selbstverständlich kein echter Pelz!", machte der 31-Jährige deutlich.