Billie Eilish hatte keine Ahnung, wer Orlando Bloom ist

Wie "The Hollywood Reporter" berichtet, wurde Eilish erst nach der Unterhaltung von ihrem Bruder Finneas eingeweiht, wer Bloom sei: "Er hat Will Turner in 'Fluch der Karibik' gespielt." Es stellte sich heraus, dass die Sängerin eigentlich ein großer Fan seiner vergangenen Rollen war, sie seinen Namen jedoch nicht erkannte.

Aufklärendes Gespräch

Später in der Doku trifft sie ihn und Perry erneut und klärt das Missverständnis auf. "Oh mein Gott, danke für alles, was du tust", sagte Eilish dann lachend und umarmte den Schauspieler. "Jetzt weiß ich es", meint sie abschließend zur Kamera.