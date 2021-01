Bizarre Screenshots: Angebliche Nachrichten von Armie Hammer gehen viral

Armie Hammer kennt man in erster Linie für seine Hauptrolle in "Call Me By Your Name" – dieser Tage macht er allerdings mit einer Reihe bizarrer Instagram-DMs von sich reden. Gleich mehrere Screenshots, die auf Social Media kursieren, sollen vermeintlich intime Nachrichtenverläufe des Schauspielers mit verschiedenen Frauen zeigen.