"Blamieren oder Kassieren": Elton erhält eigene ProSieben-Show

Im knallroten Anzug präsentiert Moderator Elton (51) regelmäßig das Quiz-Format "Blamieren oder Kassieren". Dieses war Teil von Stefan Raabs (55) "TV Total" und findet heute immer noch in der Show-Neuauflage sowie als Spielrunde in der Promi-Show "Schlag den Star" Anklang. Ab 22. Juni wird das Quiz nun zur eigenständigen Show, wie ProSieben am Donnerstag, den 2. Juni, bekanntgegeben hat.