"Full House"-Darsteller Bob Saget tot aufgefunden

Der US-Schauspieler und Komiker Bob Saget ist nach Angaben der Polizei in Florida tot aufgefunden worden. Die Leiche sei am Sonntag, den 9. Jänner, in einem Hotelzimmer in Orlando von Beamten entdeckt worden, teilte die Behörde vom Bezirk Orange County am Sonntagabend auf Twitter mit. Die Ermittler hätten am Unglücksort keine Spuren eines Verbrechens oder von Drogenkonsum festgestellt. Die Todesursache wurde zunächst nicht bekannt. Saget wurde 65 Jahre alt.

Der Standup-Komiker war in Florida auf einer Bühnentour unterwegs. Die Tour quer durch die USA sollte bis Juni andauern. Nach einem Auftritt in der Nacht auf Sonntag hatte sich Saget noch auf Twitter an seine Fans gewandt.