"ZDF Magazin Royale": Böhmermann erhält Deutschen Fernsehpreis

Böhmermann gewinnt Preis für "Beste Ausstattung Unterhaltung"

Insgesamt wurden am Dienstag bereits Fernsehpreis-TrägerInnen in elf Kategorien verkündet – für Leistungen hinter der Kamera. Die eigentliche Gala mit weiteren Auszeichnungen findet am Donnerstag in Köln statt und wird von RTL im TV gezeigt (16. September, 20.15 Uhr).