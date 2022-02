Bollywood-Sängerin Lata Mangeshkar verstorben

Ihre Stimme war in mehr als 1.000 Bollywood-Filmen zu hören: Die als "Nachtigall Indiens" bekannte Sängerin Lata Mangeshkar, eine der wichtigsten Kulturikonen des Landes, ist am 6. Feber im Alter von 92 Jahren gestorben. Sie starb im Krankenhaus in Mumbai, in das sie Anfang Jänner nach einem positiven Corona-Test gekommen war, wie ihr Arzt Pratit Samdani Journalisten sagte.

Tod nach Corona-Erkrankung

Demnach hatte sich der Zustand der Künstlerin in den vergangenen Tagen verschlechtert. Sie sei an multiplem Organversagen gestorben, sagte Samdani weiter. Indiens Premierminister Narendra Modi bekundete seine Trauer bei Twitter. "Sie hinterlässt in unserem Land eine Leere, die nicht gefüllt werden kann", schrieb er.