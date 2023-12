Ex-Bond George Lazenby kämpft sich nach schwerem Sturz zurück

Negativschlagzeilen um George Lazenby

George Lazenby spielte 1969 James Bond in "Im Geheimdienst ihrer Majestät", zum ersten und einzigen Mal. Zuletzt war der Australier mit negativen Schlagzeilen aufgefallen. Nach einem Auftritt bei einer Bond-Veranstaltung in Perth im September 2022 hatten sich Zuschauer laut "BBC" über sexistische und homophobe Aussagen des Kurzzeit-007 beschwert. Er soll auf fragwürdige Art mit seinen Eroberungen geprahlt haben.

George Lazenby entschuldigte sich nach dem Shitstorm via Twitter. "Ich bedaure es und bin betrübt zu hören, dass meine Geschichten am Samstag in Perth womöglich einige Menschen beleidigt haben", so Lazenby in seinem Post. Es sei niemals seine Absicht gewesen, verletzende oder homophobe Kommentare zu machen, erklärte er.