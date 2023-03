Flucht vor neuer Steuer?

Der "Fight Club"-Darsteller will laut dem Bericht angeblich von Los Angeles in ein 40-Millionen-Dollar-Domizil in der kleinen Strandstadt Carmel in Nordkalifornien umziehen. Der Umzug erfolgt demnach kurz vor dem 1. April, wenn in Los Angeles die neue "Villensteuer" in Kraft tritt, auch ULA-Steuer genannt.

Damit wird beim Verkauf von Immobilien im Wert von mehr als 5 Millionen Dollar eine Übertragungssteuer von vier Prozent fällig. Bei Verkäufen im Wert von über zehn Millionen Dollar steigt die Abgabe gar auf 5,5 Prozent. Damit will die Stadt den öffentlichen Wohnungsbau stärken, um die wachsende Obdachlosenkrise in Los Angeles zu bekämpfen.