Vier Promis bei einem Abendessen: in einem New Yorker Restaurant. Ein Paar sah dabei besonders elegant aus.

Doppeldate unter Hollywoodstars: Brad Pitt (61) und seine Freundin Ines de Ramon (32) haben sich mit Bradley Cooper (50) und Gigi Hadid (30) zum Dinner verabredet. Fotografen knipsten die beiden Paare am Freitagabend Hand in Hand vor einem koreanischen Steakhouse in New York City. Während Cooper und Hadid sich für legere Outfits entschieden, warfen sich Pitt und seine Partnerin in Schale.

Gigi Hadid in lässigem aber trendigem Look Brad Pitt trug eine schwarze Samthose und ein ebenso glänzendes, hellblaues Shirt, das er teils aufgeknöpft ließ. Mit einer Sonnenbrille schützte er sich vor dem Blitzlichtgewitter. Ines de Ramon zeigte sich ebenfalls elegant in einem buttergelben Minikleid mit Carmen-Ausschnitt. Dazu wählte sie beige Riemchen-Heels und eine farblich passende Handtasche. Gigi Hadid kombinierte eine silberne Hose mit einem weißen T-Shirt und einer Jeansjacke. Modisches Gespür bewies sie vor allem mit ihren weißen Netzschuhen, die seit Monaten im Trend liegen. Bradley Cooper lief an der Seite des Supermodels in einem lässigen Look aus einem dunklen Shirt, blauen Jeans und sportlichen Sneakern.

Die Beziehungsgeschichten der Paare Cooper und Hadid wurden erstmals im Oktober 2023 bei einem Dinner in New York City gesichtet und lösten so Beziehungs-Spekulationen aus. Vor einem Monat machten sie ihre Liebe zueinander dann auf Instagram öffentlich: Zu ihrem 30. Geburtstag teilte Hadid unter anderem ein Kussfoto. In einem Interview mit der "Vogue" schwärmte sie zudem von Cooper. "Ich respektiere ihn so sehr als kreative Person, und ich habe das Gefühl, dass er mir so viel gibt: Ermutigung und einfach Glauben", sagte sie. Erste Liebesgerüchte rund um Pitt und de Ramon kamen im November 2022 auf, als sie ein Konzert von U2-Frontmann Bono (65) besuchten. 2023 wurden sie immer wieder zusammen gesehen, bevor sie bei den Filmfestspielen von Venedig im September 2024 ihr Red-Carpet-Debüt feierten. Für Pitt ging Ende des vergangenen Jahres seine Ehe mit Angelina Jolie (50) endgültig zu Ende, nachdem sie sich nach acht Jahren Rechtsstreit Berichten zufolge einigten.