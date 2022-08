Bradley Cooper und Irina Shaky: Liebes-Comeback für die beiden?

Irina Shayk (36) macht aktuell Urlaub auf den Bahamas - und zwar nicht allein, wie ihre neuesten Schnappschüsse auf Instagram beweisen. In einem Post teilte das Model mehrere Fotos und einen kurzen Videoclip von ihren Ferien in dem Urlaubsparadies. Ein Bild sticht besonders hervor: Darauf ist sie mit ihrem Ex-Partner, Schauspieler Bradley Cooper (47), zu sehen. In Badekleidung strahlen die beiden aneinander gelehnt in die Kamera. Offenbar sind sie gerade dabei, einen Wasserbehälter für Schweine aufzufüllen.

Die Tiere tummeln sich nur so auf den Urlaubsschnappschüssen - Irina Shayk sonnt sich mit ihnen am Strand und planscht im Wasser. Auf einem weiteren Foto ist zu sehen, wie das Model in einem großen Herz im Sand liegt. Ein weiteres Indiz für ein mögliches Liebes-Comeback des Ex-Paares?