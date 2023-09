Antrag bei Überraschungs-Geburtstagsparty

In der Freitagsfolge des iHeartRadio-Podcasts "Oldish" plauderte die aus Australien stammende "Dancing with the Stars"-Tänzerin aus, dass die Verlobung schon Monate zurück liege. Sie hätten in dieser Zeit darüber diskutiert, wie sie die Liebes-Nachricht am besten der Öffentlichkeit überbringen. Die Lösung haben sie nun offenbar in Interview und Instagram-Video gefunden.

Brian Austin Green erzählte, dass er während einer Überraschungs-Geburtstagsparty, die Burgess im Juni veranstaltete, um ihre Hand anhielt. Er habe gedacht, dass das der perfekte Ort dafür sei. Der "Beverly Hills, 90210"-Star habe seine Liebste während der Party ins Obergeschoss gebeten. Burgess dachte, dass etwas nicht stimmte, aber als er sie in ihr Schlafzimmer führte, kam ihr kurz der Gedanke: "Das ist ein Moment." Und sie sollte recht behalten: Green rief seine Kinder zu sich, darunter seinen siebenjährigen Sohn Journey River, der eine rote Cartier-Schachtel in der Hand hielt.

Anschließend nahm der Schauspieler die Box an sich. Als er sie öffnete, fragte er Burgess: "Wirst du den Rest deines Lebens bei uns verbringen?" Sie betonte im Podcast, dass sie von dieser Frage völlig überrascht gewesen sei. Aber: "Natürlich habe ich Ja gesagt", sagte sie und fügte hinzu, dass es der "perfekteste und schönste Moment" gewesen sei, weil die Kinder dabei gewesen seien.