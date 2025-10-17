Die französische Filmlegende Brigitte Bardot (91) befindet sich laut französischen Medien in einem Krankenhaus in Toulon. Wie "Var-Matin" berichtet, wird sie seit drei Wochen in der Privatklinik Saint-Jean behandelt.

Dort wurde sie angeblich "wegen einer schweren Erkrankung" operiert. Obwohl sie in wenigen Tagen die Klinik verlassen soll, soll der Zustand von Bardot weiter kritisch sein. Die Schauspielerin hatte am 28. September ihren 91. Geburtstag gefeiert.

Mit skandalträchtigen Filmen wie "Und immer lockt das Weib", "Die Verachtung" oder "Das Gänseblümchen wird entblättert" und ihrem ikonischen Schmollmund sowie ihren hochtoupierten Frisuren stieg Brigitte Bardot in den 1950ern und 1960ern zu einem der bekanntesten Filmstars und Sex-Symbole ihrer Zeit auf. Anfang der 1970er beendete sie ihre Schauspielkarriere und widmete sich mit Leidenschaft dem Tierschutz.