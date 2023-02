Brigitte Karner ist die "Schauspielerin des Jahres 2022". Das hat die ORF-Hörspiel-Jury, die Karners Frauenfiguren "Wärme, Würde und Witz" attestierte, heute in einer Aussendung verkündet. Die 1957 in Völkermarkt, Kärnten, geborene Schauspielerin wirkte in mehr als 30 ORF-Hörspielproduktionen mit. Die Ehrung wird ihr bei der von Ö1 live übertragenen "Ö1 Hörspiel-Gala" am 24. Februar im ORF-RadioKulturhaus in Wien zuteil.

Karners Stimme war etwa in Thomas Bernhards "Theatermacher" (2022), im Stück "Doppelgängerscheu" von Brita Kettner über die Beziehung von Sigmund Freud und Arthur Schnitzler (2022) oder in "Der Knochenmann" von Wolf Haas (2000) zu hören. "Anmutig bis zornig, präzise und beseelt vermittelt sie uns weibliche Lebenswelten", begründete die Jury ihre Entscheidung.