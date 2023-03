Brooke Shields spricht in Doku über ihre einstige Vergewaltigung

Nach Jahren der Therapie hofft Shields anderen helfen zu können

"Ich wusste nicht, ob oder wann ich es jemals zur Sprache bringen werde, wenn überhaupt", erzählt die heute 57-Jährige im Interview mit dem US-Branchenmagazin "The Hollywood Reporter". Shields habe viele Jahre der Therapie benötigt, um überhaupt darüber sprechen zu können. Sie selbst und auch die Gesellschaft sei mittlerweile an einem Punkt, "an dem wir über diese Dinge sehr viel offener sprechen können".

Als Mutter zweier junger Töchter hoffe Shields, dass sie etwas bewegen könne, wenn sie von ihrer Erfahrung erzähle. "Denn das ist etwas, das jeden Tag passiert und es sollte nicht passieren." Sie wolle die Geschichte "mit anderen Männern und Frauen teilen, die womöglich zu kämpfen haben oder versuchen, das zu überleben". Und sie hoffe, dass es anderen helfe, "zu verarbeiten, was auch immer sie verarbeiten müssen".

Die Dokumentation hat auf dem Sundance Film Festival ihre Premiere gefeiert und wird ab 3. April bei dem US-Streamingdienst Hulu zu sehen sein.