Bruce Glover (1932-2025) ist tot . Der US-Schauspieler, bekannt für seine Rolle als Bösewicht Mr. Wint in "James Bond 007 - Diamantenfieber" (1971), starb im Alter von 92 Jahren. Das teilte sein Sohn, Crispin Glover (60), auf Instagram mit . Demnach starb Glover bereits am 12. März. Nähere Details zu seinem Tod gab er nicht.

Bruce Glover spielte in mehr als 100 Produktionen

Neben seiner ikonischen Rolle in "Diamantenfieber" war Glover in zahlreichen weiteren Filmen zu sehen, darunter "Der Große aus dem Dunkeln" (1973, "Chinatown" (1974) oder "Ein stahlharter Mann" (1975). Seine Karriere erstreckte sich über sechs Jahrzehnte, in denen er vor allem als Fiesling oder Bösewicht besetzt wurde. In den USA wurde er Fernsehzuschauern auch durch die Serie "Hawk" (1966) bekannt, in der er den Kanzleiassistenten Murray Slaken spielte.

Bruce Glover war zweimal verheiratet. Aus seiner zweiten Ehe mit Schauspielerin Betty Glover (96) ging Sohn Crispin Glover hervor, der selbst als Schauspieler arbeitet.