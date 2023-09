Bruce Willis' Ehefrau: Korrekte Diagnose ist "Segen und Fluch zugleich"

Bei der Krankheit, an der Bruce Willis leidet, handelt es sich "um eine neurodegenerative Erkrankung, das heißt, dass dort durch die Erkrankung Nervenzellen sterben", so Konrad. Willis' Ehefrau Emma Heming-Willis bezeichnete es im US-Fernsehen daher auch als "Segen und Fluch zugleich", sich mit der Diagnose ihres Ehemannes auseinanderzusetzen. Es sei einerseits hilfreich gewesen, "irgendwie endlich zu verstehen, was passiert". Zugleich mache die korrekte Diagnose ihres Ehemannes die Dinge "nicht weniger schmerzhaft".

Sich selbst sehe Heming-Willis in ihrer Ehe nicht so sehr als "Pflegerin", sondern als "Pflegepartnerin". "Er ist mein Partner, also bin ich seine Pflegepartnerin", sagte sie in der "Today Show". Sie habe in den zurückliegenden Wochen und Monaten zudem gelernt, wie wichtig es sei, als Pflegepartnerin selbst "um Hilfe und Unterstützung bitten zu können". Für Pflegepartner sei es wichtig, "sich um sich selbst zu kümmern, damit sie der beste Partner für die Person sein können, die sie betreuen."