Familie durch Demenz-Diagnose erschüttert

Die Familie von Willis hatte im Februar 2023 mitgeteilt, dass bei dem Schauspieler Frontotemporale Demenz diagnostiziert wurde. Ein Jahr zuvor hatte sie bereits öffentlich gemacht, dass der Hollywood-Star an der Sprachstörung Aphasie erkrankt ist.

In ihrem Posting schwärmte Rumer Willis anlässlich des Vatertags in den USA nicht nur von ihrem Vater, sondern auch dem Vater ihrer Tochter, Partner Derek Richard Thomas. Zu zwei Bildern, die ihn mit seiner Tochter auf dem Bett und mit weißer Gesichtsmaske zeigen, schrieb sie: "Ich bin so dankbar, dass unser Mädchen einen Papa hat, der sie so sehr liebt und so albern und seltsam ist, damit sie weiß, dass es auch für sie ok ist. Danke für das tollste Mädchen, das ich mir in meinen kühnsten Träumen vorstellen konnte. Wir lieben dich."