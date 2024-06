Anders als in Österreich und Deutschland wird in den USA der Vatertag am dritten Sonntag Juni gefeiert. Zu diesem Anlass ist Bruce Willis (69) von den Frauen aus seiner Familie mit einem herzergreifenden Beitrag auf Instagram geehrt worden.

"Alles Gute zum Vatertag für den besten Mädchenpapa. Wir lieben dich, BW!", teilen seine Ehefrau Emma Heming-Willis (45) und seine Ex-Frau Demi Moore (61) zu einer Reihe privater Schnappschüsse des ehemaligen Schauspielers mit seinen Töchtern auf ihren Instagram-Profilen. Auch seine ältesten Töchter Rumer (35), Scout (32) und Tallulah (30) posten den Beitrag über ihre jeweiligen Instagram-Konten.