"Ich bin so froh, dass wir das gemacht haben"

Das Video, untermalt mit dem Coldplay-Song "Fix You", zeigt die Braut, wie sie mit ihren beiden Blumenmädchen durch eine Wiese zum Altar geht, wo sie von Willis und Eads empfangen wird. Sie und ihr Mann küssen sich anschließend. Am Ende sind zwei Gruppenaufnahmen der Patchworkfamilie zu sehen. "An unserem 10. Hochzeitstag haben wir beschlossen, unsere Gelübde an demselben Ort zu erneuern, an dem wir 2009 'Ja' gesagt haben", schrieb die Braut dazu. "Ich bin so froh, dass wir das gemacht haben."

Weiter heißt es in ihrem Post: "Nutzt jede Gelegenheit, um zusammenzukommen und mit Familie und Freunden zu feiern. Das sind die Momente und schönen Erinnerungen, an denen ihr ein Leben lang festhalten könnt." Sie fügte hinzu: "Und wir können diese Erinnerungen für diejenigen sicher und lebendig halten, die dies möglicherweise nicht können."