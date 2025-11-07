Bruce Willis auf neuen Fotos beim Spaziergang mit Pfleger

Neue Fotos von Bruce Willis (70): Der "Stirb langsam"-Star, der sich 2022 aufgrund seines Gesundheitszustandes aus dem Filmgeschäft zurückzog, wurde am Donnerstag bei einem Spaziergang am Strand von Los Angeles gesichtet.

Paparazzi-Fotos, die der britischen "Daily Mail" vorliegen, zeigen Willis an der Hand seiner Pflegekraft und teilweise mit der Hand an einem Geländer. Dem Bericht zufolge unterhielt er sich bei dem Spaziergang angeregt mit seinem Betreuer. Auf den Aufnahmen trägt Willis eine graue Khakihose, ein legeres dunkles T-Shirt und eine Kappe sowie eine dunkle Sonnenbrille.

Die Sichtung erfolgt nur einen Tag nach einem Benefiz-Event in New York City, das zu Ehren von Bruce Willis stattfand. Seine Ex-Ehefrau Demi Moore (62) war vor Ort, während der Schauspieler selbst nicht bei der Veranstaltung dabei war. Die Familie des Schauspielers gab 2023 bekannt, dass bei ihm Frontotemporale Demenz diagnostiziert wurde und er sich aus der Öffentlichkeit zurückziehe.